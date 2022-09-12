В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
14 минут назад

В США признали помощь Украине в контрнаступлении

Lenta.ru

Украинское контрнаступление стало результатом работы американской разведки. В этом признался председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер, передает CNN.

В США признали помощь Украине в контрнаступлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Частично это — результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТОНАТО... Частично это — результат работы нашего разведсообщества с украинцами и нашими друзьями, в частности, британцами», — рассказал он.

По словам политика, иностранная разведка «держит в напряжении» российских военных.

Ранее New York Times сообщил, что американская разведка помогает планировать наступление Вооруженным силам Украины (ВСУ) своими разведданными, в том числе на Харьковском направлении. Летом высокопоставленные украинские чиновники активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами. Это позволило Киеву «добиться значительных успехов на северо-востоке в последние дни», пишет NYT.

10 сентября военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС России под Харьковом. По его словам, переброшенные резервы замедлили, но не остановили врага. Военкор подчеркнул, что противник на купянском направлении вышел к Оскольскому водохранилищу и начал активные действия в районе Лимана. Позже стало известно, что российские подразделения покинули Изюм и Купянск.

Армия,В мире,Марк Уорнер,Евгений Поддубный,Верховный суд,Сенат США,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители