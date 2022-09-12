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1 час назад

В Харьковской области объяснили отвод российских войск

Lenta.ruиещё 6

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев объяснил отвод российских войск на харьковском направлении. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российские войска отвели для сохранения личного состава, поскольку численность военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом была больше в несколько раз.

«Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться», — заявил он.

Показана уничтоженная под Николаевом техника ВСУ

8 сентября стало известно о начале наступления ВСУ в Харьковской области в направлении городов Балаклея, Изюм и Купянск. 10 сентября сообщалось, что российским подразделениям пришлось покинуть Изюм.

Армия,Видео,Виталий Ганчев,
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