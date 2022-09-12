Подразделения ВСУ уничтожены системами "Ураган" и "Град"

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота наносят удары реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град» и артиллерией по подразделениям Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в распространенном сообщении Министерства обороны России.
«В ходе ведения контрбатарейной борьбы расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-С» морской пехоты также нанесли удары по выявленным огневым позициям артиллерии. Работая с закрытых позиций, они буквально равняют с землей окопы, жгут бронетехнику ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Российские войска с воздуха прикрывают беспилотные летательные аппараты. Расчеты крупнокалиберных пулеметов пресекают любые попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ атаковать, рассказали в Минобороны РФ.
Ранее Минобороны РФ показало боевые вылеты истребителей Су-35С по уничтожению объектов Вооруженных сил Украины.