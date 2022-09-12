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1 час назад

Минобороны РФ сообщило об уничтожении подразделений ВСУ системами "Ураган" и "Град"

Газета.Ru

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота наносят удары реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град» и артиллерией по подразделениям Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в распространенном сообщении Министерства обороны России.

Подразделения ВСУ уничтожены системами "Ураган" и "Град"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В ходе ведения контрбатарейной борьбы расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-С» морской пехоты также нанесли удары по выявленным огневым позициям артиллерии. Работая с закрытых позиций, они буквально равняют с землей окопы, жгут бронетехнику ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Российские войска с воздуха прикрывают беспилотные летательные аппараты. Расчеты крупнокалиберных пулеметов пресекают любые попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ атаковать, рассказали в Минобороны РФ.

Ранее Минобороны РФ показало боевые вылеты истребителей Су-35С по уничтожению объектов Вооруженных сил Украины.

Армия,Минобороны России,
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