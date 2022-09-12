В Новой Каховке объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Новой Каховке 12 сентября из-за угрозы обстрелов города со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление администрации города.

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В пресс-службе уточнили, что это первая за день воздушная тревога. 10 сентября власти Каховского района сообщали об обстреле ГЭС со стороны ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.