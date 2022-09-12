В ЛНР объяснили кресты вермахта на украинской технике

Кресты вермахта на украинской военной технике являются «плевком в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны». Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

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Он объяснил наличие символики времен нацистской Германии на технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявив, что «кресты на башнях и броне — это родовой знак нацистских карателей».

«Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше — только поднять на флаги», — добавил дипломат.