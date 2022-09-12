Показана уничтоженная под Николаевом техника ВСУ

«Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже. Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи. Враг не добился желаемого результата на этом направлении, потерял достаточно большое количество людских ресурсов, исчисляя сотнями, и много единиц боевой техники», – приводятся слова заместителя командира десантно-штурмового полка Алексея в Telegram-канале телеканала «Звезда».