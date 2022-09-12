В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
7 минут назад

Показана уничтоженная на криворожско-николаевском направлении техника ВСУ

Деловая газета "Взгляд"

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтоженной и захваченной техникой украинских военных на криворожско-николаевом направлении: на кадрах видны сгоревшие бронетранспортеры и автомобильной техники с боеприпасами.

Показана уничтоженная под Николаевом техника ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже. Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи. Враг не добился желаемого результата на этом направлении, потерял достаточно большое количество людских ресурсов, исчисляя сотнями, и много единиц боевой техники», – приводятся слова заместителя командира десантно-штурмового полка Алексея в Telegram-канале телеканала «Звезда».

По его словам, ВСУ не удается постоянными обстрелами сломить боевой дух российских десантников или же взять кого-то из российских военнослужащих в плен.

Пушилин заявил об успехах войск на Угледарском направлении

Ранее Минобороны показало боевую работу экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 армейской авиации Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери киевского режима на Криворожском и Харьковском направлениях составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными.

Армия,Игорь Конашенков,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители