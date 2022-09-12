Показана уничтоженная под Николаевом техника ВСУ

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтоженной и захваченной техникой украинских военных на криворожско-николаевом направлении: на кадрах видны сгоревшие бронетранспортеры и автомобильной техники с боеприпасами.
«Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже. Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи. Враг не добился желаемого результата на этом направлении, потерял достаточно большое количество людских ресурсов, исчисляя сотнями, и много единиц боевой техники», – приводятся слова заместителя командира десантно-штурмового полка Алексея в Telegram-канале телеканала «Звезда».
По его словам, ВСУ не удается постоянными обстрелами сломить боевой дух российских десантников или же взять кого-то из российских военнослужащих в плен.
Ранее Минобороны показало боевую работу экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 армейской авиации Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери киевского режима на Криворожском и Харьковском направлениях составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными.