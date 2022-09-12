В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
14 минут назад

В Запорожской области отказались выполнять «хотелки» Киева по ЗАЭС

ТК «Звезда»

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что никто не собирается выполнять требование Киева передать под контроль Украины Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что эти «хотелки» проигнорируют.

В Запорожской области отказались выполнять «хотелки» Киева по ЗАЭС
Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Global Look PressDmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Global Look Press

«Это заявление никак не связано с отстаиванием интересов энергетической отрасли и желанием гарантировать безопасность на Запорожской АЭС. Их заявления ничем не подкреплены и абсурдны. Если подобные "хотелки" выполнять, то риск аварии, внештатных ситуаций и ядерного шантажа на АЭС увеличится на порядок», - передает комментарий Рогова РИА Новости.

В Минобороны Украины до этого призывали российских военных уйти с территории Энергодара и ЗАЭС и демилитаризировать зону электростанции, чтобы передать ее под контроль Киева и МАГАТЭ, несмотря на то, что ВСУ неоднократно проводили обстрелы станции.

Рогов считает, что только ВС РФ могут обеспечить безопасность АЭС и защитить ее, а передача ее под власть Украины может привести к катастрофе.

Ранее стало известно, о чем говорится в отчете МАГАТЭ по Запорожской АЭС. В нем содержится призыв прекратить обстрелы станции и создать зону ядерной безопасности на ее территории.

Армия,Владимир Рогов,Верховный суд,МАГАТЭ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители