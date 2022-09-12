Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что никто не собирается выполнять требование Киева передать под контроль Украины Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что эти «хотелки» проигнорируют.

Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Global Look Press Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Global Look Press

«Это заявление никак не связано с отстаиванием интересов энергетической отрасли и желанием гарантировать безопасность на Запорожской АЭС. Их заявления ничем не подкреплены и абсурдны. Если подобные "хотелки" выполнять, то риск аварии, внештатных ситуаций и ядерного шантажа на АЭС увеличится на порядок», - передает комментарий Рогова РИА Новости.

В Минобороны Украины до этого призывали российских военных уйти с территории Энергодара и ЗАЭС и демилитаризировать зону электростанции, чтобы передать ее под контроль Киева и МАГАТЭ, несмотря на то, что ВСУ неоднократно проводили обстрелы станции.

Рогов считает, что только ВС РФ могут обеспечить безопасность АЭС и защитить ее, а передача ее под власть Украины может привести к катастрофе.