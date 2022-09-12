Пушилин заявил об успехах войск на Угледарском направлении

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что на угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед.
"Что касается Угледарского направления, наши ребята там.. стойкие и продолжают идти вперед, не так быстро как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определенные успехи", - заявил в видеообращении представитель республики.
Он также поделился информацией, что ВСУ пытались перебрасывать дополнительную технику в район Красноармейка. По данным Пушилина, союзные силы этому помешали.