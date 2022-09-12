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1 час назад

Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на угледарском направлении

Газета.Ruиещё 2

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что на угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед.

Пушилин заявил об успехах войск на Угледарском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается Угледарского направления, наши ребята там.. стойкие и продолжают идти вперед, не так быстро как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определенные успехи", - заявил в видеообращении представитель республики.

Он также поделился информацией, что ВСУ пытались перебрасывать дополнительную технику в район Красноармейка. По данным Пушилина, союзные силы этому помешали.

Армия,Денис Пушилин,
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