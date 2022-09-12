ВСУ ударили по ДНР системой HIMARS

Вооруженные силы Украины за два часа нанесли удар девятью ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по населенным пунктам Докучаевск и Карло-Марксово в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.