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25 минут назад

ВСУ ударили по ДНР системой HIMARS

Lenta.ruиещё 2

Вооруженные силы Украины за два часа нанесли удар девятью ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по населенным пунктам Докучаевск и Карло-Марксово в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«По уточненной информации: В 00:35 с направления населенного пункта Курахово в направлении населенного пункта Докучаевск: выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS. В 02:15 с направления населенного пункта Часов Яр в направлении населенного пункта Карло-Марксово: выпущено три ракеты из РСЗО "HIMARS"», — говорится в сообщении представительства.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией.

«Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», — заявил он.

Армия,Видео,Владимир Зеленский,
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