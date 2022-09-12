В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Донецка и Докучаевска из тяжелой артиллерии

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, рассказало, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Докучаевск из тяжелой артиллерии, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что Докучаевск оказался атакован со стороны Новомихайловки, по городу выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра. По Киевскому району Донецка было произведено четыре выстрела из гаубиц натовского калибра 155 миллиметров со стороны Нетайлова.