Пушилин: союзные силы уже "вгрызлись" за окраины Артемовска

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем персональном Telegram-канале, что союзные силы за окраины Артемовска уже "вгрызлись". Артемовск - город в Донецкой области, административный центр Бахмутского района и Бахмутской городской общины.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

"За окраины Артемовска уже вгрызлись. Я думаю, там тоже ситуация будет разворачиваться по нашему плану, по нашему сценарию. Там ребята просто молодцы. Союзные силы работают", - указал глава ДНР.

Также Пушилин заявил, что наступление ВСУ в районе Красного Лимана удалось остановить. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.