Американский истребитель F-22 Raptor назвали провалом

Согласно информации издания, первый раз истребитель F-22 Raptor поднялся в небо 25 лет назад. Самолет был разработан в рамках программы Advanced Tactical Fighter, запущенной в конце 1970-х гг.

Сообщается, что после распада СССР финансирование программы сократили, а первая боевая часть ВВС США полностью перешла на истребители F-22 Raptor в 2004 году. При этом военные признали самолет проблемным. К примеру, у него отсутствует система нашлемной индикации, что снижает эффективность при применении оружия большой дальности.