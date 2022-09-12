В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
17 минут назад

Издание Military Watch назвало американский истребитель F-22 Raptor провалом

Газета.Ruиещё 1

Американский журнал Military Watch назвал первый американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor провалом.

Американский истребитель F-22 Raptor назвали провалом
Фото: US Navy PhotoUS Navy Photo

Согласно информации издания, первый раз истребитель F-22 Raptor поднялся в небо 25 лет назад. Самолет был разработан в рамках программы Advanced Tactical Fighter, запущенной в конце 1970-х гг.

Сообщается, что после распада СССР финансирование программы сократили, а первая боевая часть ВВС США полностью перешла на истребители F-22 Raptor в 2004 году. При этом военные признали самолет проблемным. К примеру, у него отсутствует система нашлемной индикации, что снижает эффективность при применении оружия большой дальности.

«Некоторые из наиболее серьезных проблем с F-22 касались его авионики, поскольку компьютерная архитектура истребителя была фактически устаревшей к моменту его поступления на вооружение из-за очень длительных задержек в программе», — говорится в статье.

Ранее американский военный портал 19FortyFive называл прорывом производство истребителей пятого поколения Су-57 в России.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители