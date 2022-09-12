Американский истребитель F-22 Raptor назвали провалом

Американский журнал Military Watch назвал первый американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor провалом.
Согласно информации издания, первый раз истребитель F-22 Raptor поднялся в небо 25 лет назад. Самолет был разработан в рамках программы Advanced Tactical Fighter, запущенной в конце 1970-х гг.
Сообщается, что после распада СССР финансирование программы сократили, а первая боевая часть ВВС США полностью перешла на истребители F-22 Raptor в 2004 году. При этом военные признали самолет проблемным. К примеру, у него отсутствует система нашлемной индикации, что снижает эффективность при применении оружия большой дальности.
«Некоторые из наиболее серьезных проблем с F-22 касались его авионики, поскольку компьютерная архитектура истребителя была фактически устаревшей к моменту его поступления на вооружение из-за очень длительных задержек в программе», — говорится в статье.
Ранее американский военный портал 19FortyFive называл прорывом производство истребителей пятого поколения Су-57 в России.