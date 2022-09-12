В ДНР сообщили о попытках контрнаступления ВСУ в районе Красного Лимана

В Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) заявили, что союзные войска полностью контролируют обстановку на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

За ночь противник потерял в этом районе большое количество техники и личного состава, отмечают с НМ ДНР. «За это время артиллерийскими соединениями были сорваны попытки украинских боевиков перегруппироваться, а также были уничтожены силы, направлявшиеся для подкрепления», — заявил представитель ведомства.

В НМ ДНР также отметили успешное продвижение союзных сил в районе Донецка и Волновахи.