Командир батальона «Восток» заявил о переброске войск ВСУ под Донецк

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский с позывным «Скиф» в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают войска и технику под Донецк.

По его словам, в Покровск, расположенный в пятидесяти километрах от города, прибывают эшелоны. По одному из них в момент разгрузки был нанесен удар «Искандерами», однако попаданий нет.

Также Ходаковский отметил, что на великоновоселковском ВСУ применяют огневые средства для подавления российских позиций, замечено перемещение вдоль линии фронта бронетехники и колесного транспорта.