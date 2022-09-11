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1 час назад

Командир батальона «Восток» заявил о переброске войск и техники ВСУ под Донецк

Lenta.ru

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский с позывным «Скиф» в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают войска и технику под Донецк.

Командир батальона «Восток» заявил о переброске войск ВСУ под Донецк
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в Покровск, расположенный в пятидесяти километрах от города, прибывают эшелоны. По одному из них в момент разгрузки был нанесен удар «Искандерами», однако попаданий нет.

Также Ходаковский отметил, что на великоновоселковском ВСУ применяют огневые средства для подавления российских позиций, замечено перемещение вдоль линии фронта бронетехники и колесного транспорта.

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

Армия,Александр Ходаковский,
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