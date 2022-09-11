Главы Минобороны Турции и Украины провели телефонные переговоры

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым 11 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

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В ходе беседы политические деятели выразили удовлетворенность работой Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле по вывозу зерна, а также обменялись мнениями по поводу оказания гуманитарной помощи на Украине.

«Кроме этого, подчеркнуто, что оказываемая украинскому народу гуманитарная помощь будет продолжена», — заявили в Министерстве обороны Турции.