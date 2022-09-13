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52 минуты назад

В Бундестаге выступили за скорейшую поставку Украине немецких танков Leopard

ТАССиещё 6

Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер ("зеленые") выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков Leopard. Такое мнение он высказал в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Bayern.

В ФРГ выступили за скорейшую поставку Киеву танков Leopard
Фото: ReutersReuters

"Рано или поздно мы не сможем избежать поставок Украине современных западных боевых танков", - отметил Хофрайтер.

При этом он утверждал, что "Россия в значительной степени уничтожила военную промышленность Украины".

"Я думаю, что мы должны поставить основные боевые танки Leopard как можно быстрее, чтобы предотвратить ненужную гибель украинских солдат", - резюмировал политик.

В понедельник в интервью газете Augsburger Allgemeine сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур призвал увеличить поставки оружия на Украину в свете ситуации в этой стране. До того, как придет зима, как раз сейчас, по его словам, "необходимо поддержать Украину в том, чтобы она в этом году освободила как можно больше своей собственной территории".

"Впрочем, все в правительстве ФРГ знают, что можно было делать еще больше. Это должно происходить не только посредством "кругового обмена" с другими странами, но и там, где возможно, из запасов Бундесвера и промышленности", - подытожил он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 23 августа сообщил о намерении ФРГ поставить на Украину три дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от беспилотников. Оружие будет передано в 2023 году, а некоторые виды техники, возможно, раньше.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Армия,Олаф Шольц,Владимир Путин,Бундестаг,
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