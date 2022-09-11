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45 минут назад

Минобороны назвало потери ВСУ под Харьковом и Херсоном

Илья Родин

В Минобороны сообщили в официальном Telegram-канале, что российские военные нанесли мощные удары по позициям и резервам ВСУ в Харьковской области, а также на Николаево-Криворожском направлении.

Минобороны назвало потери ВСУ под Харьковом и Херсоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минобороны уточнили, что российские военнослужащие нанесли удары по ВСУ в Харьковской области. В результате понесли потери 14-я и 92-я мехбригады, 113-я бригада теробороны. Уничтожено порядка 200 солдат и офицеров, свыше 20 единиц разнообразной техники.

В районе населенных пунктов Купянск, Гороховатка, Сеньково и других ликвидировано свыше 250 военнослужащих ВСУ, 1 единица РСЗО, 12 - бронетехники. Расчеты ПВО сбили в регионе четыре ракеты, в том числе, две противорадиолокационные ракеты «HARM».

Появилась информация о готовящемся ударе ВСУ на Донецком направлении

Кроме того, ВКС высокоточным оружием нанесли удар по расположению одного из подразделений 36-й бригады морпехов в районе Николаева. Уничтожено свыше 100 бойцов противника, 15 единиц различной военной техники.

По оценке ведомства, в общей сложности на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях за период с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли свыше 12 тысяч военнослужащих, из них порядка 4 тысяч составили безвозвратные потери.

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