Минобороны назвало потери ВСУ под Харьковом и Херсоном

В Минобороны сообщили в официальном Telegram-канале, что российские военные нанесли мощные удары по позициям и резервам ВСУ в Харьковской области, а также на Николаево-Криворожском направлении.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Минобороны уточнили, что российские военнослужащие нанесли удары по ВСУ в Харьковской области. В результате понесли потери 14-я и 92-я мехбригады, 113-я бригада теробороны. Уничтожено порядка 200 солдат и офицеров, свыше 20 единиц разнообразной техники.

В районе населенных пунктов Купянск, Гороховатка, Сеньково и других ликвидировано свыше 250 военнослужащих ВСУ, 1 единица РСЗО, 12 - бронетехники. Расчеты ПВО сбили в регионе четыре ракеты, в том числе, две противорадиолокационные ракеты «HARM».

Кроме того, ВКС высокоточным оружием нанесли удар по расположению одного из подразделений 36-й бригады морпехов в районе Николаева. Уничтожено свыше 100 бойцов противника, 15 единиц различной военной техники.