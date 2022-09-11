Американская разведка готовила ВСУ для наступления под Харьковом

«Летом высокопоставленные украинские чиновники активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами, когда они начали планировать контрнаступление. Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Такая разведка в режиме реального времени позволила украинцам спланировать контрнаступление», — пишет The New York Times.