В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
44 минуты назад

NYT: американская разведка готовила ВСУ для наступления под Харьковом

Ura.Ru

Американская разведка активно делилась информацией с украинскими военными перед началом контрнаступления на Харьковском направлении. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона.

Американская разведка готовила ВСУ для наступления под Харьковом
Фото: ReutersReuters

«Летом высокопоставленные украинские чиновники активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами, когда они начали планировать контрнаступление. Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Такая разведка в режиме реального времени позволила украинцам спланировать контрнаступление», — пишет The New York Times.

Появилась информация о готовящемся ударе ВСУ на Донецком направлении

Ранее в Минобороны РФ заявили, что наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении провалилось. За сутки ВСУ потеряли более 270 бойцов. 10 сентября Изюмско-Балаклейская группировка российских войск была переброшена на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Армия,Минобороны России,Пентагон,
82
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители