Российская авиация в воздушному бою уничтожила украинский Ми-8

Российские войска сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 13 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что техника противника была уничтожена авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою в районе города Очакова Николаевской области Украины.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников ВСУ в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике. Также были уничтожены семь реактивных снарядов противника в районе Новой Каховки и Киселевки в Херсонской области.