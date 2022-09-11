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1 час назад

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Майк Габриелян

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Масштабная воздушная тревога по всей Украине», — сказано в сообщении.

Накануне Минобороны РФ объявило о перегруппировке войск возле Балаклеи и Изюма. По заверению генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это было сделано «для наращивания усилий на донецком направлении».

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Операция по переброске заняла трое суток. Одновременно авиация, ракетные войска и артиллерия наносили врагу мощное огневое поражение.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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