На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
«Масштабная воздушная тревога по всей Украине», — сказано в сообщении.
Накануне Минобороны РФ объявило о перегруппировке войск возле Балаклеи и Изюма. По заверению генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это было сделано «для наращивания усилий на донецком направлении».
Операция по переброске заняла трое суток. Одновременно авиация, ракетные войска и артиллерия наносили врагу мощное огневое поражение.