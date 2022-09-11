На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Масштабная воздушная тревога по всей Украине», — сказано в сообщении.

Накануне Минобороны РФ объявило о перегруппировке войск возле Балаклеи и Изюма. По заверению генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это было сделано «для наращивания усилий на донецком направлении».