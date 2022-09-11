Обозреватель Лю Сюаньцзун в статье для газеты Global Times рассказал о нарастающей в США «китаефобии». Он пояснил, что нежелание Вашингтона сотрудничать с Пекином в области поставок редкоземельных материалов привело к проблемам в области военной промышленности.

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По данным автора, США столкнулись со значительными проблемами в поиске альтернативных цепочек поставок современного оружия и техники, полностью независимых от китайских поставок.

Лю Сюаньцзун подчеркнул, что даже если Штаты смогут в ближайшее время найти замену, то им придется платить существенно больше за единицу материалов. Кроме того, альтернативные поставщики предположительно не смогут обеспечить поставки металла необходимого качества в соответствующих объемах.

Обозреватель напомнил, что в середине августа специалисты провели исследование самолета F-35 Lockheed Martin. Им удалось выяснить, что часть деталей истребителя создается на основе «несанкционированных китайских материалов». На основе отчета было принято решение об использовании альтернативных источников.

Пекинский военный эксперт Вэй Дунсюй уточнил, что КНР имеет полную отраслевую линию по разведке, добыче и производству редкоземельных элементов, пользуется современными технологиями. США будет очень сложно заменить китайские редкоземельные продукты во всех высокотехнологичных изделиях.