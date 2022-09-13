Названы направления новых ударов ВСУ

«Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, которые их спонсируют», — пояснил Стремоусов.