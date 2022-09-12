Раскрыты подробности боев за Красный Лиман

Бойцы подразделения «Барс-16», более известного как отряд «Кубань», выстояли в боях за Красный Лиман, штурм которого шел всю ночь. Подробности в своем Telegram-канале WarGonzo раскрыл военный корреспондент Семен Пегов.

По данным его источников в Краснолиманском районе, бой за населенный пункт начался в понедельник, 12 сентября, в 00:20 и длится до сих пор. «Барсы» вместе с луганскими резервистами сдерживают натиск Вооруженных сил Украины (ВСУ) на земле.

«Очередное сухое сообщение от бойцов сегодня утром было таким: "Нас хорошо поддерживает наша Арта! Пишу с большой буквы, в знак уважения и своевременности!". Артиллерия Русской Армии — творит чудеса на этом направлении. Ну а кубанские казаки и луганчане — герои!» — написал журналист.

Он сообщил, что в городе продолжают работать спасательные службы, а комендантский полк ВП НМ Донецкой народной республики (ДНР) следит за порядком на улицах и обеспечивает эвакуацию мирных жителей.