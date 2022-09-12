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27 минут назад

Раскрыты подробности боев за Красный Лиман

Lenta.ruиещё 4

Бойцы подразделения «Барс-16», более известного как отряд «Кубань», выстояли в боях за Красный Лиман, штурм которого шел всю ночь. Подробности в своем Telegram-канале WarGonzo раскрыл военный корреспондент Семен Пегов.

По данным его источников в Краснолиманском районе, бой за населенный пункт начался в понедельник, 12 сентября, в 00:20 и длится до сих пор. «Барсы» вместе с луганскими резервистами сдерживают натиск Вооруженных сил Украины (ВСУ) на земле.

«Очередное сухое сообщение от бойцов сегодня утром было таким: "Нас хорошо поддерживает наша Арта! Пишу с большой буквы, в знак уважения и своевременности!". Артиллерия Русской Армии — творит чудеса на этом направлении. Ну а кубанские казаки и луганчане — герои!» — написал журналист.

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Он сообщил, что в городе продолжают работать спасательные службы, а комендантский полк ВП НМ Донецкой народной республики (ДНР) следит за порядком на улицах и обеспечивает эвакуацию мирных жителей.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что союзные силы смогли остановить атаку украинских войск в районе населенного пункта Красный Лиман. Он также заявил, что военные России, Донецкой и Луганской народных республик уже «вгрызлись» за окраины Артемовска.

Армия,Видео,Семен Пегов,Денис Пушилин,
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