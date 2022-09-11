В Запорожской области назвали причину остановки работы энергоблоков ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что энергоблоки Запорожской АЭС были остановлены из-за обстрелов и повреждений ЛЭП. Об этом он сообщил РИА "Новости".

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Как рассказал Рогов, остановка энергоблоков ЗАЭС связана с постоянным изменением режима работы реакторов и турбин энергоблоков.

"Обстрелы станции и линий электропередачи для выдачи мощности станции привели к их повреждению", - сказал член администрации Запорожской области.

По его словам, высоковольтные линии электропередачи были перебиты прицельными обстрелами украинских военных. Он также добавил, что передача электроэнергии на подконтрольную Киеву территорию прекратилась по его же инициативе.