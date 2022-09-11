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10 минут назад

Рогов заявил, что энергоблоки ЗАЭС были остановлены из-за возможности аварии от обстрелов

Газета.Ru

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что энергоблоки Запорожской АЭС были остановлены из-за обстрелов и повреждений ЛЭП. Об этом он сообщил РИА "Новости".

В Запорожской области назвали причину остановки работы энергоблоков ЗАЭС
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Как рассказал Рогов, остановка энергоблоков ЗАЭС связана с постоянным изменением режима работы реакторов и турбин энергоблоков.

"Обстрелы станции и линий электропередачи для выдачи мощности станции привели к их повреждению", - сказал член администрации Запорожской области.

По его словам, высоковольтные линии электропередачи были перебиты прицельными обстрелами украинских военных. Он также добавил, что передача электроэнергии на подконтрольную Киеву территорию прекратилась по его же инициативе.

11 сентября советник главы "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что шестой энергоблок ЗАЭС был остановлен в ночь на воскресенье. Как сообщал глава администрации Энергодара Александр Волга, несмотря на отключение ЗАЭС, электроснабжение города осуществляется в штатном режиме.

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