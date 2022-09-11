В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

На Запорожской АЭС остановили последний работавший энергоблок

Lenta.ru

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом «Интерфаксу» сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

На Запорожской АЭС остановили последний работавший энергоблок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», — заявил Карчаа.

Он подчеркнул, что отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около 4:00 по московскому времени.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил РИА Новости, что шестой энергоблок ЗАЭС остановлен.

Военкор заявил о «тяжелейшей обстановке» для ВС России под Харьковом

Ранее стало известно о приостановлении работы пятого энергоблока атомной станции в результате повреждения линий электропередач (ЛЭП) после нанесения ударов со стороны украинских военных. Шестой энергоблок ЗАЭС работает не на всю мощность.

6 сентября МАГАТЭ подготовило отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Агентство заявило и о необходимости создать безопасную зону, где должно быть запрещено вести боевые действия.

Армия,Владимир Рогов,Верховный суд,МАГАТЭ,Росэнергоатом,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители