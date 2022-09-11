На Запорожской АЭС остановили последний работавший энергоблок

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом «Интерфаксу» сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

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«Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», — заявил Карчаа.

Он подчеркнул, что отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около 4:00 по московскому времени.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил РИА Новости, что шестой энергоблок ЗАЭС остановлен.

Ранее стало известно о приостановлении работы пятого энергоблока атомной станции в результате повреждения линий электропередач (ЛЭП) после нанесения ударов со стороны украинских военных. Шестой энергоблок ЗАЭС работает не на всю мощность.