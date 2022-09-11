В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
48 минут назад

Греция объяснила инцидент со стрельбой в море

Деловая газета "Взгляд"

Береговая охрана Греции заявила, что открыла огонь по «подозрительному» судну, которое находилось в греческих территориальных водах, но ушло от погони в турецкие воды.

Греция объяснила инцидент со стрельбой в море
Фото: ReutersReuters

Греция заявила, что судно «подозрительно двигалось в пределах национальных территориальных вод, взяв курс к северу от острова» Лесбоса, когда было обнаружено патрульным катером администрации порта Митилини, передает РИА «Новости».

Патруль потребовал от судна остановиться, но капитан «не подчинился, двигаясь параллельно турецкому берегу». В ходе погони «были произведены предупредительные выстрелы в безопасный сектор», но судно «не остановилось, войдя в турецкие территориальные воды и двигаясь в сторону турецкого побережья». Оперативный центр береговой охраны проинформировал турецкие власти, чтобы они предприняли собственные действия.

Напомним, сообщалось, что греческая сторона открыла «преследующий огонь по судну ро-ро под флагом Коморских островов «Анатолиан», которое находилось «в международных водах в 11 морских милях к юго-западу» от турецкого острова Бозджаады.

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители