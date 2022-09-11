Греция объяснила инцидент со стрельбой в море

Береговая охрана Греции заявила, что открыла огонь по «подозрительному» судну, которое находилось в греческих территориальных водах, но ушло от погони в турецкие воды.

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Греция заявила, что судно «подозрительно двигалось в пределах национальных территориальных вод, взяв курс к северу от острова» Лесбоса, когда было обнаружено патрульным катером администрации порта Митилини, передает РИА «Новости».

Патруль потребовал от судна остановиться, но капитан «не подчинился, двигаясь параллельно турецкому берегу». В ходе погони «были произведены предупредительные выстрелы в безопасный сектор», но судно «не остановилось, войдя в турецкие территориальные воды и двигаясь в сторону турецкого побережья». Оперативный центр береговой охраны проинформировал турецкие власти, чтобы они предприняли собственные действия.