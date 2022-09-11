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1 час назад

В Минобороны сообщили о захвате американского бронетранспортера

Вечерняя Москва

Танкисты Вооруженных сил России подбили два украинских танка и один бронетранспортер (БТР) М-113 американского производства, который был эвакуирован в качестве боевого трофея, сообщили в российском Минобороны.

В Минобороны сообщили о захвате американского бронетранспортера
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

По информации ведомства, экипажи танков Т-90 Южного военного округа в ходе отражения контрнаступления украинских сил на южном направлении спецоперации подавили огнем и уничтожили противника, предпринявшего попытку прорыва российской обороны.

В результате слаженных действий экипажей танков, а также мотострелковых подразделений в ходе противостояния ими было подбито три единицы тяжелой бронетехники, в том числе БТР производства США.

Сообщается, что американская бронемашина была эвакуирована с передовой отечественными танкистами в качестве боевого трофея, пишет РИА Новости.

В воскресенье, 11 сентября, в России отмечается День танковых войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу Министр поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу и неоценимый вклад в обеспечение защиты и безопасности страны.

Армия,Сергей Шойгу,
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