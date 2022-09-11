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1 час назад

РИА Новости: под Николаевом из-за обстрелов ВСУ горит заповедник

RT на русскомиещё 5

Пожар начался в заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, минимум четыре человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

Четыре мирных жителя погибли под Николаевом из-за украинских мин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С началом боевых действий по экосистеме полуострова был нанесен тяжелый удар – Кинбурнскую косу накрыли пожары, которые возникли из-за артиллерийских ударов ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выгорело более 11 тыс. га леса.

Ранее администрация Каховского района заявила, что украинские войска в очередной раз обстреливают Каховскую ГЭС.

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