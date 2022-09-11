Четыре мирных жителя погибли под Николаевом из-за украинских мин

Пожар начался в заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, минимум четыре человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.
«С началом боевых действий по экосистеме полуострова был нанесен тяжелый удар – Кинбурнскую косу накрыли пожары, которые возникли из-за артиллерийских ударов ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выгорело более 11 тыс. га леса.
Ранее администрация Каховского района заявила, что украинские войска в очередной раз обстреливают Каховскую ГЭС.