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42 минуты назад

Nikkei: КНДР смогла улучшить свои ракеты после 2019 года

Газета.Ruиещё 2

КНДР смогла улучшить свои ракеты после 2019 года, сделав более сложными к перехвату, сообщает газета Nikkei.

КНДР резко улучшила свои ракеты
Фото: KCNA/ReutersKCNA/Reuters

В частности, ракеты были переведены на твердотопливные двигатели - это усложнит спутниковую разведку и ускорит подготовку ракеты к пуску, так как двигатели на жидком топливе требуют долгого времени для заправки и их нельзя хранить в заправленном состоянии долгое время. Тем не менее, у твердотопливных ракет есть и свои минусы.

В газете отмечают, что после 2019 года КНДР увеличила общую долю пусков ракет с твердотопливными двигателями. Кроме того, ракеты стали маневреннее - их стало сложнее перехватить. Ранее в Совете Федерации прокомментировали принятие КНДР декрета о ядерном оружии.

Верховное народное собрание КНДР приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Документ включает 11 пунктов, в которых есть тезисы о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, принципах применения оружия, мобилизации и другие аспекты.

Армия,Совет Федерации,
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