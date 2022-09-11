КНДР резко улучшила свои ракеты

КНДР смогла улучшить свои ракеты после 2019 года, сделав более сложными к перехвату, сообщает газета Nikkei.

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В частности, ракеты были переведены на твердотопливные двигатели - это усложнит спутниковую разведку и ускорит подготовку ракеты к пуску, так как двигатели на жидком топливе требуют долгого времени для заправки и их нельзя хранить в заправленном состоянии долгое время. Тем не менее, у твердотопливных ракет есть и свои минусы.

В газете отмечают, что после 2019 года КНДР увеличила общую долю пусков ракет с твердотопливными двигателями. Кроме того, ракеты стали маневреннее - их стало сложнее перехватить. Ранее в Совете Федерации прокомментировали принятие КНДР декрета о ядерном оружии.