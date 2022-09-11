КНДР резко улучшила свои ракеты

КНДР смогла улучшить свои ракеты после 2019 года, сделав более сложными к перехвату, сообщает газета Nikkei.
В частности, ракеты были переведены на твердотопливные двигатели - это усложнит спутниковую разведку и ускорит подготовку ракеты к пуску, так как двигатели на жидком топливе требуют долгого времени для заправки и их нельзя хранить в заправленном состоянии долгое время. Тем не менее, у твердотопливных ракет есть и свои минусы.
В газете отмечают, что после 2019 года КНДР увеличила общую долю пусков ракет с твердотопливными двигателями. Кроме того, ракеты стали маневреннее - их стало сложнее перехватить. Ранее в Совете Федерации прокомментировали принятие КНДР декрета о ядерном оружии.
Верховное народное собрание КНДР приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Документ включает 11 пунктов, в которых есть тезисы о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, принципах применения оружия, мобилизации и другие аспекты.