В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Шойгу оценил действия российских бронетанковых войск на Украине

Lenta.ruиещё 3

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днем танкиста. Соответствующая телеграмма опубликована в Telegram-канале Минобороны.

Шойгу оценил действия бронетанковых войск РФ на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шойгу отметил, что, участвуя в спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), личный состав бронетанковых войск «действует четко и грамотно, постоянно доказывает готовность и умение решать самые сложные и ответственные задачи».

Кроме того, министр высоко оценил достижения конструкторских коллективов и работников предприятий промышленности, создающих современное вооружение и военную технику и вносящих значительный вклад в укрепление обороноспособности России.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации. По его словам, она применялась трижды и «показала свои блестящие характеристики».

Армия,Сергей Шойгу,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители