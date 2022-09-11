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26 минут назад

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Газета.Ruиещё 2

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Масштабная воздушная тревога по всей Украине", - сказано в сообщении.

10 сентября Минобороны России сообщило, что находящиеся в районах Балаклеи и Изюма российские войска перегруппированы для наращивания усилий на Донецком направлении.

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Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, поддерживающих огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтоживших замаскированные позиции и технику украинской армии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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