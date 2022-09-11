На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.

10 сентября Минобороны России сообщило, что находящиеся в районах Балаклеи и Изюма российские войска перегруппированы для наращивания усилий на Донецком направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.