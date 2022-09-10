В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

ВС РФ уничтожили операторов ВСУ, управлявших «Байрактарами» вблизи Изюма

News.ru

Российские военные Изюмско-Балаклейской группировки войск смогли поразить операторов ВСУ, управлявших беспилотниками «Байрактар», сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Этого удалось добиться при помощи артиллерийских расчетов самоходных установок 2С-19 «Мста-С». Также был уничтожен личный состав из состава боевого охранения.

ВС РФ уничтожили управлявших «Байрактарами» операторов ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Командир самоходной артиллерийской батареи во взаимодействии с подразделением радиоэлектронной борьбы определил точное местонахождение операторов БЛА с боевым охранением. По уточнённым координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожила операторов с аппаратурой управления беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» и личный состав из состава боевого охранения, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что за последнее время артиллерийской батареей 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожено 6 единиц бронетехники, минометный расчет и отделение пехоты ВСУ на БМП-1.

Наводчик ВСУ рассказал об ударах по жилым домам в Запорожье

Ранее утром ведомство публиковало кадры работы гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа при уничтожении бронетехники и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины. Для атак использовались фугасные снаряды, способные с максимальным эффектом наносить урон фортификационным сооружениям.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.

Армия,В мире,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
74
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители