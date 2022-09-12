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1 час назад

Пять мощных взрывов прогремели в Херсоне

Вечерняя Москваиещё 1

По меньшей мере пять мощных взрывов прогремели в Херсоне. Предположительно, работают системы ПВО Вооруженных сил России. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает корреспондент РИА Новости.

РИА "Новости" сообщает о пяти мощных взрывах в Херсоне
Фото:  Минобороны РФ Минобороны РФ

Отмечается, что в ночном небе Херсона не видно следов ракет ПВО, но были слышны звуки взрывов.

8 сентября сообщалось, что свыше десяти взрывов прогремели в Херсоне. Предполагается, что на территории сработала система ПВО, но следов и вспышек от нее нет. При этом были слышны звуки взрывов.

В конце августа в Белгороде также срабатывала система ПВО. Тогда разрушений в городе не было, никто не пострадал.

До этого стало известно, что на территории Шебекинского городского округа Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ обнаружили большое количество мин «Лепесток». Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что основная опасность подобных ударов заключается в неразорвавшихся снарядах.

Украинские военные 5 сентября вновь обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. При обстреле никто не пострадал, однако в нескольких домах были выбиты окна, разрушены крыши, заборы и надворные постройки. Также один из снарядов ВСУ попал в колодец с водой.

Армия,Вячеслав Гладков,
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