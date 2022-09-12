РИА "Новости" сообщает о пяти мощных взрывах в Херсоне

По меньшей мере пять мощных взрывов прогремели в Херсоне. Предположительно, работают системы ПВО Вооруженных сил России. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает корреспондент РИА Новости.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

Отмечается, что в ночном небе Херсона не видно следов ракет ПВО, но были слышны звуки взрывов.

8 сентября сообщалось, что свыше десяти взрывов прогремели в Херсоне. Предполагается, что на территории сработала система ПВО, но следов и вспышек от нее нет. При этом были слышны звуки взрывов.

В конце августа в Белгороде также срабатывала система ПВО. Тогда разрушений в городе не было, никто не пострадал.

До этого стало известно, что на территории Шебекинского городского округа Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ обнаружили большое количество мин «Лепесток». Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что основная опасность подобных ударов заключается в неразорвавшихся снарядах.