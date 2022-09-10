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2 часа назад

В Донецке опровергли утверждения о взятии столичного аэропорта украинскими военными

ТАССиещё 2

Сообщения о взятии донецкого аэропорта Вооруженными силами Украины (ВСУ) не имеют ничего общего с действительностью.

В Донецке опровергли утверждения о взятии столичного аэропорта ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил командир батальона "Спарта" Артем Жога (позывной "Колыма"). Соответствующее видео размещено в Telegram-канале главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

"Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ заняла аэропорт. Это неправда, - сказал Жога. - Не верьте этим фейковым новостям. Аэропорт наш: был, есть и будет".

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По словам комбата, он специально приехал с передовых позиций, чтобы снять видео на фоне аэропорта.

"Вы же видите: я даже не в бронежилете. Это не передний край", - отметил Жога.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в разговоре с корреспондентом ТАСС опроверг переход города Сватова под контроль ВСУ. В свою очередь посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что вся территория республики контролируется союзными войсками, а панику пытается сеять Украина.

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