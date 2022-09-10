В Донецке опровергли утверждения о взятии столичного аэропорта ВСУ

Сообщения о взятии донецкого аэропорта Вооруженными силами Украины (ВСУ) не имеют ничего общего с действительностью.
Об этом заявил командир батальона "Спарта" Артем Жога (позывной "Колыма"). Соответствующее видео размещено в Telegram-канале главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.
"Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ заняла аэропорт. Это неправда, - сказал Жога. - Не верьте этим фейковым новостям. Аэропорт наш: был, есть и будет".
По словам комбата, он специально приехал с передовых позиций, чтобы снять видео на фоне аэропорта.
"Вы же видите: я даже не в бронежилете. Это не передний край", - отметил Жога.
Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в разговоре с корреспондентом ТАСС опроверг переход города Сватова под контроль ВСУ. В свою очередь посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что вся территория республики контролируется союзными войсками, а панику пытается сеять Украина.