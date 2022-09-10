Минобороны РФ перегруппировало войска в районах Балаклеи и Изюма

Министерство обороны РФ в своем официальном Telegram-канале опубликовало заявление о перегруппировке войск, находящихся в районах Балаклеи и Изюма. В ведомстве пояснили, что решение об этом было принято для наращивания усилий на Донецком направлении.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Минобороны уточнили, что «с этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики».

В ходе операции были проведены разнообразные отвлекающие мероприятия. Кроме того, с целью недопущения нанесения чрезмерного ущерба российским войскам, по противнику наносились мощные ракетно-артиллерийские удары, а также осуществлялось огневое поражение с применением ВКС, подчеркнули в ведомстве.