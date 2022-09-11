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51 минуту назад

Пушилин заявил о целенаправленных ударах ВСУ по критической инфраструктуре

Газета.Ruиещё 3

Глава Донецкой народной республики заявил, что за последние 2–3 недели увеличилось количество обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины по критической инфраструктуре ДНР. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Пушилин заявил о целенаправленных ударах ВСУ по критической инфраструктуре
Фото: Sofiia Gatilova/ReutersSofiia Gatilova/Reuters

"Только за эту неделю снаряды противника попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63670 абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой Ремонтные бригады постоянно попадают под обстрелы, подрываются на минах: за последние две недели пострадало пять человек", - сказано в сообщении.

Пушилин добавил, что из-за целенаправленных обстрелов обесточиваются шахты, в связи с чем приходится проводить аварийно-спасательные эвакуации горняков из-под земли. Также он сообщил, что нападения ВСУ стали причиной прекращения работы шахты Засядько. Глава ДНР отметил, что "не было ни одного освобожденного населенного пункта, где бы противник целенаправленно ни уничтожил энергетическую инфраструктуру".

Ранее Пушилин заявлял, что обстановка в Красном Лимане остается достаточно тяжелой. Помимо этого, он отметил, что остается на связи с местными администрациями, экстренными службами и подразделениями войск. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,
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