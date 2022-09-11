Пушилин заявил о целенаправленных ударах ВСУ по критической инфраструктуре

Глава Донецкой народной республики заявил, что за последние 2–3 недели увеличилось количество обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины по критической инфраструктуре ДНР. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Sofiia Gatilova/Reuters Sofiia Gatilova/Reuters

"Только за эту неделю снаряды противника попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63670 абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой Ремонтные бригады постоянно попадают под обстрелы, подрываются на минах: за последние две недели пострадало пять человек", - сказано в сообщении.

Пушилин добавил, что из-за целенаправленных обстрелов обесточиваются шахты, в связи с чем приходится проводить аварийно-спасательные эвакуации горняков из-под земли. Также он сообщил, что нападения ВСУ стали причиной прекращения работы шахты Засядько. Глава ДНР отметил, что "не было ни одного освобожденного населенного пункта, где бы противник целенаправленно ни уничтожил энергетическую инфраструктуру".