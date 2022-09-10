Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск около Балаклеи и Изюма

Минобороны России объявило о "свертывании и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР".

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"Для достижения заявленных целей СВО по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении", - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Операция по переброске войск заняла трое суток. При этом были проведены отвлекающие и демонстрационные "мероприятия с обозначением реальных действий войск".

"В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии", - добавил Конашенков.

Согласно сообщениям Минобороны, ВС РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии. Бои в Соледаре Глава Чечни Рамзан Кадыров также сделал заявление, уточнив, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, а сообщения в украинских СМИ про "отступление" пророссийских сил и "подобное" он назвал "полной чушью".

"Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия. Ночью они вступили в плотное боестолкновение с противником", - написал глава региона в Telegram, добавив что удержать позиции у украинских военных не получилось.

"Как итог, еще один отбитый укрепрайон, подбитая техника и трофей в виде БМП", - заключил он. Эвакуация из Харькова Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал всем жителям региона эвакуироваться из опасной зоны.

"Я еще раз рекомендую всем жителям Харьковской области покинуть территорию с целью сохранения жизни и здоровья, находиться сейчас в своих домах опасно", - сказал он в видеообращении.

Для вынужденных переселенцев работают пункты временного размещения, где можно получить продукты и медикаменты. Кроме того, жителям Харьковской области пообещали единоразовую помощь в размере 10 тыс. рублей.

"Люди также обращаются сейчас с главным вопросом - что будет с их заработными платами. В ВГА принято решение по выплате всей заработной платы, начиная с мая 2022 года", - заверил также Ганчев.

Поток эвакуирующихся движется из Харьковской области в Россию через территорию Луганской Народной Республики. Огромное скопление машин наблюдается в Сватово.

"Это связано с тем, что этот город находится очень близко к Харьковской области, где сейчас идет эвакуация мирных граждан в связи с тем, что там сейчас идут активные боевые действия", - подтвердил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

На границе Белгородской области тоже образовалась пробка. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков уже прибыл на границу к месту, куда продолжают прибывать беженцы. На въезде в область развернуты палатки, дежурят волонтеры и медики. Беженцев обеспечивают едой и водой.

"Я благодарю волонтеров, которые сейчас работают, которые отдают душу, внимание людям, которым очень не просто. Главы районов на месте. Медицина, питание, пограничная служба, военнослужащие - все отрабатывают" - заявил Гладков в Telegram.