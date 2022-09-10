В составе ВСУ заметили наемников американской ЧВК

Наемники американской частной военной компании (ЧВК) Academi, более известной под своим старым названием Blackwater, воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой информацией поделился журналист ВГТРК Андрей Медведев в своем Telegram -канале.

«Есть информация, что в операции ВСУ активно участвует ЧВК Academi. Да, та самая, которая бывшая Blackwater», — рассказал Медведев .

Он допустил, что в составе ЧВК могут быть не только американцы, но и граждане других стран: по его словам, представители Academi привлекали в свои ряды бывших военных и полицейских из Южной Америки.