Стало известно о продолжении боев в Лимане

Российское подразделение «Барсы» из отряда «Кубань» продолжает бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Лимане Донецкой области. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

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Таким образом, Поддубный опроверг появившиеся сообщения о том, что российские военные покинули город. О продолжении боев также стало известно и военному корреспонденту Семену Пегову. Также он озвучил потери «Барсов» в ходе операции в городе — погибло четверо военнослужащих.

По данным журналиста, ВСУ используют в бою гаубицы М-777, а также пехоту.

«"Барсы" бьются отважно, но ресурсы их само собой не безграничны. Уж не знаю, спешит ли кто-то им на помощь, но бойцы до сих пор ведут огонь на оборонительных рубежах», — написал Пегов.