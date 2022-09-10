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15 минут назад

Стало известно о продолжении боев в Лимане

Lenta.ru

Российское подразделение «Барсы» из отряда «Кубань» продолжает бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Лимане Донецкой области. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

Стало известно о продолжении боев в Лимане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, Поддубный опроверг появившиеся сообщения о том, что российские военные покинули город. О продолжении боев также стало известно и военному корреспонденту Семену Пегову. Также он озвучил потери «Барсов» в ходе операции в городе — погибло четверо военнослужащих.

По данным журналиста, ВСУ используют в бою гаубицы М-777, а также пехоту.

«"Барсы" бьются отважно, но ресурсы их само собой не безграничны. Уж не знаю, спешит ли кто-то им на помощь, но бойцы до сих пор ведут огонь на оборонительных рубежах», — написал Пегов.

Ранее Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС России под Харьковом. По его словам, переброшенные резервы замедлили, но не остановили врага. Военкор подчеркнул, что противник на купянском направлении вышел к Оскольскому водохранилищу и начал активные действия в районе Лимана. Позже стало известно, что российские подразделения покинули Изюм и Купянск.

Армия,Семен Пегов,Евгений Поддубный,Верховный суд,
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