Стали известны потери российского подразделения в ходе боев в Лимане

В ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Лимане погибли четверо бойцов российского подразделения «Кубань». Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

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Он также опроверг появившиеся в соцсетях и некоторых СМИ сообщения о том, что российские военные покинули Лиман.

Как стало известно Пегову, ВСУ используют в бою гаубицы М-777, а также пехоту.

«"Барсы" [отряд "Кубань"] бьются отважно, но ресурсы их само собой не безграничны. Уж не знаю, спешит ли кто-то им на помощь, но бойцы до сих пор ведут огонь на оборонительных рубежах», — написал он.

О том, что в Лимане продолжаются бои, также заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, на данный момент противник остановлен.