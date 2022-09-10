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10 минут назад

Стало известно об отходе российских подразделений из Купянска

Lenta.ru

Российским военным в ходе проведения специальной военной операции пришлось частично отойти из Купянска в Херсонской области. Об этом в Telegram пишет военный корреспондент Александр Коц.

Стало известно об отходе российских подразделений из Купянска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям Коца, отошедшие подразделения сейчас занимают оборону по восточному берегу реки Оскол. Купянск расположен на дороге, ведущей от Изюма в сторону России и Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, военкор сообщил о проблемах для российской армии в Изюме — городе неподалеку от административной границы Донецкой народной республики (ДНР).

«Да, приходится констатировать, что противника сдержать под Купянском не удалось», — написал Коц.

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

Кремль отказался комментировать ситуацию вокруг Балаклеи

Ни российская, ни украинская сторона не делала официальных заявлений о ходе наступления. При этом Генштаб ВСУ сообщил, что наступающие части «освободили более 20 населенных пунктов» в Харьковской области. Кроме того, по данным украинского командования, ВСУ «вклинились в оборону» российских сил «на глубину до 50 километров».

Армия,Александр Коц,Генштаб,
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