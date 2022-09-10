Глава спецназа «Ахмат» оценил потери ВСУ под Харьковом

«Силы, брошенные ВСУ для контрнаступления на юге и в Харьковской области, не могут изменить общего хода войны, как бы они ни старались. Я могу констатировать, что треть от этих сил выведена из строя», — заявил Алаудинов в эфире программы «Соловьев Live».