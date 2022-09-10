В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
42 минуты назад

Глава спецназа «Ахмат»: примерно треть резервов ВСУ уничтожена под Харьковом

Ura.Ru

Примерно треть украинских сил, брошенных в наступление на юге и в Харьковской области, уничтожена. Об этом сообщил глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Глава спецназа «Ахмат» оценил потери ВСУ под Харьковом
Фото:  Vadim Ghirda / АР Vadim Ghirda / АР

«Силы, брошенные ВСУ для контрнаступления на юге и в Харьковской области, не могут изменить общего хода войны, как бы они ни старались. Я могу констатировать, что треть от этих сил выведена из строя», — заявил Алаудинов в эфире программы «Соловьев Live».

Ранее ВСУ начали наступление в направлении Николаевской и Херсонской областей, российские военные отбили все атаки, заявляли в Минобороны РФ. Также украинские войска пытались атаковать Купянский район Харьковской области.

Кремль отказался комментировать ситуацию вокруг Балаклеи

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил о том, что ни о каком «прорыве» украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. «Национальная служба новостей» сообщала, что власти Херсонской области захватили в плен участников наступления ВСУ.

Армия,Апти Алаудинов,Василий Небензя,Минобороны России,ООН,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители