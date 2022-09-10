Наводчик ВСУ рассказал об ударах по жилым домам в Запорожье

Задержанный военными РФ наводчик рассказал об ударах украинских военных по гражданским объектам в Запорожской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
Мужчина на видео утверждает, что были прилеты со стороны Никополя по Каменке-Днепровской Запорожской области. По его словам, повреждения получили жилые дома, гаражи, автомобили. Людей в это время в городе уже не было.
Он добавил, что переданные им координаты могли направляться украинским спецслужбам. Предположительно, он передавал куратору с ником «Артур» точки на Google-картах, где были отмечены артиллерийские позиции ВС РФ.
Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка. Отмечается, что по городу было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.