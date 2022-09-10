Наводчик ВСУ рассказал об ударах по жилым домам в Запорожье

Задержанный военными РФ наводчик рассказал об ударах украинских военных по гражданским объектам в Запорожской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Мужчина на видео утверждает, что были прилеты со стороны Никополя по Каменке-Днепровской Запорожской области. По его словам, повреждения получили жилые дома, гаражи, автомобили. Людей в это время в городе уже не было.

Он добавил, что переданные им координаты могли направляться украинским спецслужбам. Предположительно, он передавал куратору с ником «Артур» точки на Google-картах, где были отмечены артиллерийские позиции ВС РФ.