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1 час назад

РИА "Новости": наводчик ВСУ рассказал об ударах по жилым домам в Запорожье

Газета.Ru

Задержанный военными РФ наводчик рассказал об ударах украинских военных по гражданским объектам в Запорожской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Наводчик ВСУ рассказал об ударах по жилым домам в Запорожье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина на видео утверждает, что были прилеты со стороны Никополя по Каменке-Днепровской Запорожской области. По его словам, повреждения получили жилые дома, гаражи, автомобили. Людей в это время в городе уже не было.

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Он добавил, что переданные им координаты могли направляться украинским спецслужбам. Предположительно, он передавал куратору с ником «Артур» точки на Google-картах, где были отмечены артиллерийские позиции ВС РФ.

Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка. Отмечается, что по городу было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.

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