В Пентагоне обеспокоились из-за космического оружия России

Совет по оборонной политике при Пентагоне провел заседания, на которых обсудил возможную угрозу для США космического оружия России и Китая. Об этом говорится на сайте американского оборонного ведомства.

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В частности, в американском ведомстве обеспокоились, как потенциальное создание Россией и КНР систем частично-орбитального бомбометания и оружия класса «космос-Земля» могут повлиять на способность США к сдерживанию и стратегическую стабильность. Члены Совета рассмотрели различные варианты реагирования США на потенциальное развитие подобного потенциала любым противником.

Выводы, сделанные на заседании, представят министру обороны США Ллойду Остину на следующих встречах, добавили в пресс-службе ведомства.