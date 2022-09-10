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28 минут назад

Названо условие для автоматического запуска ядерных ракет Северной Кореей

Lenta.ru

Северная Корея автоматически запустит ядерные ракеты в случае убийства лидера страны Ким Чен Ына. Об этом пишет Politico.

В КНДР озвучили последствия для всего мира в случае убийства Ким Чен Ына
Фото: ТАССТАСС

Издание отмечает, что такой вариант указан в новом декрете о ядерной политике КНДР. В документе, в частности, говорится, что в случае возникновения опасности для системы управления ядерными силами государства вследствие нападения противника ядерный удар наносится автоматически и немедленно для уничтожения сил противника, включая исходный пункт провокации и командование.

Cеверная Корея провозгласила себя ядерным государством

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Анкит Панда пояснил, что этот пункт появился в декрете как предостережение противников КНДР — США и Южной Кореи, которые рассматривают физическое устранение лидеров Северной Кореи как одно из средств разрешения конфликта на 38-й параллели.

9 сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Теперь правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Новый закон также закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.

Армия,Чен Ким,
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