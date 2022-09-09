Зеленский выступит перед американскими производителями оружия

Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить с обращением перед участниками американского форума производителей оружия. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Конференция состоится 14 сентября в городе Остин штата Техас. Вместе с Зеленским на форуме собирается принять участие министр обороны Украины Алексей Резников.

Также уточняется, что участие Владимира Зеленского в форуме «Силы будущего» уже было подтверждено.