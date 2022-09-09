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3 часа назад

Зеленский выступит перед американскими производителями оружия

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить с обращением перед участниками американского форума производителей оружия. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Зеленский выступит перед американскими производителями оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Конференция состоится 14 сентября в городе Остин штата Техас. Вместе с Зеленским на форуме собирается принять участие министр обороны Украины Алексей Резников.

Украина получила интересующие Россию беспилотные бронетранспортеры

Также уточняется, что участие Владимира Зеленского в форуме «Силы будущего» уже было подтверждено.

Ранее Владимир Зеленский призвал Китай объединился с Западом, чтобы вместе противостоять России.

Армия,В мире,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
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