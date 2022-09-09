США назвали срок действия программы военной помощи Украине

Американская программа по оказанию военной помощи Киеву не прекратит действие в конце текущего финансового года, который заканчивается 30 сентября. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям ЛаПлант, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что бюджет Соединенных Штатов на оказание военной помощи Украине рассчитан на два года.

Ранее стало известно, что объем нового пакета военной помощи Украине составит 675 миллионов долларов. В том числе Вашингтон поставит Киеву снаряды для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также военные транспортные средства и другую технику. До этого сообщалось, что Белый дом запросит у Конгресса США дополнительные 11,7 миллиарда долларов на поддержку Украины.

Как отметил заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хайнот, вклад Вашингтона в поддержку сил Украины обеспечил эффективное противодействие России в воздухе.