В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
3 часа назад

США назвали срок действия программы военной помощи Украине

Lenta.ru

Американская программа по оказанию военной помощи Киеву не прекратит действие в конце текущего финансового года, который заканчивается 30 сентября. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям ЛаПлант, передает ТАСС.

США назвали срок действия программы военной помощи Украине
Фото: ReutersReuters

Он подчеркнул, что бюджет Соединенных Штатов на оказание военной помощи Украине рассчитан на два года.

CNN: контрнаступление Украины пойдет по нескольким направлениям

Ранее стало известно, что объем нового пакета военной помощи Украине составит 675 миллионов долларов. В том числе Вашингтон поставит Киеву снаряды для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также военные транспортные средства и другую технику. До этого сообщалось, что Белый дом запросит у Конгресса США дополнительные 11,7 миллиарда долларов на поддержку Украины.

Как отметил заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хайнот, вклад Вашингтона в поддержку сил Украины обеспечил эффективное противодействие России в воздухе.

«Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха», — добавил он.

Армия,Конгресс США,Пентагон,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители