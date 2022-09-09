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4 часа назад

Украина признала невозможность получить американские F-16

Елена Прошина

Официальный представитель командования Воздушных Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская сторона не сможет получить от США истребители F-15 и F-16. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Украина признала невозможность получить истребители F-16
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Юрий Игнат уточнил, что к получению американских истребителей ВСУ пока попросту не готовы.

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«Украина оказалась в патовой ситуации, когда американские истребители нам нужны уже сегодня. А это невозможно. Ведь они нуждаются не только в обучении пилотов, но и других специалистов, которые будут обеспечивать эту технику, - военных инженеров. Эти американские истребители достаточно "привередливы"», – рассказал он.

Ранее появилась информация, что в США рассматривают возможность поставок Украине дальнего беспилотника Grey Eagle.

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