Украина признала невозможность получить истребители F-16

Официальный представитель командования Воздушных Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская сторона не сможет получить от США истребители F-15 и F-16. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Юрий Игнат уточнил, что к получению американских истребителей ВСУ пока попросту не готовы.
«Украина оказалась в патовой ситуации, когда американские истребители нам нужны уже сегодня. А это невозможно. Ведь они нуждаются не только в обучении пилотов, но и других специалистов, которые будут обеспечивать эту технику, - военных инженеров. Эти американские истребители достаточно "привередливы"», – рассказал он.
Ранее появилась информация, что в США рассматривают возможность поставок Украине дальнего беспилотника Grey Eagle.