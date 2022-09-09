Украина признала невозможность получить истребители F-16

«Украина оказалась в патовой ситуации, когда американские истребители нам нужны уже сегодня. А это невозможно. Ведь они нуждаются не только в обучении пилотов, но и других специалистов, которые будут обеспечивать эту технику, - военных инженеров. Эти американские истребители достаточно "привередливы"», – рассказал он.