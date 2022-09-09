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5 часов назад

В ДНР рассказали о подвиге российских бойцов в Балаклее

News.ru

Бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) совершили военный подвиг в ходе обороны города Балаклея в Харьковской области, нанеся значительный урон войскам Украины, рассказал советник главы правительства ДНР Ян Гагин. По его словам, героический поступок представителей СОБРа позволил удерживать позиции в Балаклее в течение долгого времени без потерь, сообщает РИА Новости. Тем не менее, как указал Гагин, военнослужащие все же покинули территорию города.

В ДНР заявили о подвиге российских бойцов в Балаклее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О Балаклее могу сказать только то, что можно действительно назвать подвигом удержание города силами меньше полной роты. Это российский СОБР. Учитывая, что это просто полицейский спецназ и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь — просто подвиг, — признался Гагин.

Советник премьера республики отметил, что военные формирования Украины понесли огромные потери и в личном составе, и в бронетехнике. По словам Гагина, за счет прорыва обороны в Балаклее украинские войска рискуют оказаться в «большом котле».

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Ранее в пресс-службе военно-гражданской администрации Харьковской области ранее рассказали, что в регион входят резервные соединения Вооруженных сил РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. При этом отмечалось, что Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей.

Армия,Ян Гагин,
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