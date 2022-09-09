В ДНР заявили о подвиге российских бойцов в Балаклее

О Балаклее могу сказать только то, что можно действительно назвать подвигом удержание города силами меньше полной роты. Это российский СОБР. Учитывая, что это просто полицейский спецназ и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь — просто подвиг, — признался Гагин.