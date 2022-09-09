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5 часов назад

Советник премьера ДНР Гагин заявил, что бойцы российского СОБРа совершили подвиг в Балаклее

Газета.Ru

Советник председателя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) совершили настоящий подвиг, обороняя город Балаклея в Харьковской области ограниченными силами и нанеся противнику колоссальный урон, передает РИА «Новости».

В ДНР заявили о подвиге бойцов российского СОБРа в Балаклее
Фото: ТАССТАСС

По его словам, удержание города силами меньше полной роты можно назвать подвигом.

«Учитывая, что это просто полицейский спецназ, и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, без «двухсотых» — это просто подвиг», — сказал Гагин.

Он также указал, что украинские силы, напротив, понесли чудовищные потери в живой силе и в технике.

Накануне глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что военные ВСУ попытались захватить город Балаклея в кольцо, однако были отброшены.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Ян Гагин,Виталий Ганчев,Владимир Путин,
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